Lettera43.it - Casaleggio ancora all’attacco: «Non è più il M5s di mio padre, cambino nome e simbolo»

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Le critiche di Davideal M5s non sono finite. Il figlio del fondatore del Movimento 5 stelle Gianrobertoha ripreso ad attaccare il partito oggi guidato da Giuseppe Conte. Lo ha fatto prima parlando della diatriba tra quest’ultimo e il garante Beppe Grillo. Poi, in un’intervista a Specchio dei tempi su Rainews24, criticando direttamente il gruppo politico e sottolineando che suonon si riconoscerebbe nel M5s di oggi: «Assolutamente no. È rimasto giusto il, secondo me dovrebbe essere cambiato anche quello, e anche ile tutto il resto». Giuseppe Conte e Beppe Grillo a un corteo nel 2023 (Imagoeconomica).: «Ispirato in maniera finta alla partecipazione della base» Davideha poi aggiunto: «Dovrebbe essere una nuova esperienza, con gli ideali che giustamente avranno e vorranno comunicare alle persone, e con una nuova storia.