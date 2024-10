Calcio: in serie C Potenza in casa della Cavese senza tifosi (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDomani, sabato 26 ottobre, il Potenza (serie C, girone C) giocherà in casa della Cavese senza il supporto dei suoi tifosi. La società lucana ha comunicato la decisione presa dal prefetto di Salerno, Francesco Esposito, che ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Potenza. La partita, valida per l’undicesima giornata di andata, è in programma allo stadio Simonetti Lamberti. Il Potenza, con 16 punti, è all’ottavo posto della classifica, la Cavese, con 10, al quattordicesimo. L'articolo Calcio: in serie C Potenza in casa della Cavese senza tifosi proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Calcio: in serie C Potenza in casa della Cavese senza tifosi Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDomani, sabato 26 ottobre, ilC, girone C) giocherà inil supporto dei suoi. La società lucana ha comunicato la decisione presa dal prefetto di Salerno, Francesco Esposito, che ha vietato la vendita dei biglietti ai residentiprovincia di. La partita, valida per l’undicesima giornata di andata, è in programma allo stadio Simonetti Lamberti. Il, con 16 punti, è all’ottavo postoclassifica, la, con 10, al quattordicesimo. L'articolo: ininproviene da Anteprima24.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie C 2024/2025 : Bernardotto risponde a Schimmenti - Picerno-Potenza termina 1-1 - Termina in parità il derby tra Picerno e Potenza, valido per la decima giornata del girone C della Serie C 2024/2025. Un testa a testa molto importante tra due squadre che sono a ridosso della zona alta di classifica, e che non ha deluso le attese ... (Sportface.it)

LIVE – Picerno-Potenza 1-1 - Serie C 2024/25 (DIRETTA) - La diretta live di Picerno-Potenza, match valido per la decima giornata del girone C della Serie C 2024/2025. Derby della Basilicata che potrebbe aprire prospettive di classifica interessanti per entrambe le formazioni in caso di esito positivo: ... (Sportface.it)

LIVE – Picerno-Potenza 0-1 - Serie C 2024/25 (DIRETTA) - La diretta live di Picerno-Potenza, match valido per la decima giornata del girone C della Serie C 2024/2025. Derby della Basilicata che potrebbe aprire prospettive di classifica interessanti per entrambe le formazioni in caso di esito positivo: ... (Sportface.it)

LIVE – Picerno-Potenza 0-0 - Serie C 2024/25 (DIRETTA) - La diretta live di Picerno-Potenza, match valido per la decima giornata del girone C della Serie C 2024/2025. Derby della Basilicata che potrebbe aprire prospettive di classifica interessanti per entrambe le formazioni in caso di esito positivo: ... (Sportface.it)