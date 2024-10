Ilgiorno.it - Bookcity, tempo di “Guerra e Pace“. Eventi diffusi, oltre tremila ospiti

(Di venerdì 25 ottobre 2024)affronta le sfide della conraneità e non poteva che scegliere un tema tragicamente d’attualità per questa tredicesima edizione: ““, dall’11 al 17 novembre. Saranno 1620 appuntamenti, con3000 protagonisti. Più che giusta la scelta di insignire del sigillo della città di Milano, il 13 novembre al Dal Verme, Edith Bruck, scrittrice, poetessa, traduttrice e testimone della Shoah, pessimista su un futuro diin Medioriente, e Claudio Magris che ammoniva sul non indulgere "all’illusione di vivere senza", durante la Buchmesse del 2009. La rassegna abiterà diversi luoghi della città, dal Castello Sforzesco, da sempre cuore della manifestazione, sino alla Triennale, al Piccolo e al Museo della Scienza e tecnologia.