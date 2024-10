Bonus Natale 100 euro docenti e ATA, domande su NoiPA: in fase di attivazione procedura self service (Di venerdì 25 ottobre 2024) Secondo quanto riporta la Cisl Scuola sarebbe in fase di attivazione il servizio self service su NoiPA tramite il quale gli interessati possono fare richiesta del Bonus Natale di 100 euro netti previsto dal decreto Omnibus. L'articolo Bonus Natale 100 euro docenti e ATA, domande su NoiPA: in fase di attivazione procedura self service . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Secondo quanto riporta la Cisl Scuola sarebbe indiil serviziosutramite il quale gli interessati possono fare richiesta deldi 100netti previsto dal decreto Omnibus. L'articolo100e ATA,su: indi

