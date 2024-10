Bologna-Milan rinviata Casini | L’ordinanza del sindaco ci ha sorpresi

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) “Siamo rimastidaldel, per due motivi. Generalmente queste decisioni sono prese dal prefetto, il fatto che provenisse dalci ha. Soprattutto, si è aperto un dialogo perché, leggendo, il presupposto è la presenza di 35mila persone allo stadio. Si è tentato di interloquire colper poter giocare a porte chiuse ma dal comune non c’è stata disponibilità su questo: la scelta è diventata se imporre un campo neutro a 24 ore di distanza, imponendolo alle due squadre, oppure se rispettaredi un’autorità e rinviare la gara”. Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Lorenzonel corso della conferenza stampa a margine dell’assemblea odierna, che ha optato per il rinvio della gara