Ancora proteste in carcere. Esplode un fornelletto. Detenuto colpito a un occhio (Di venerdì 25 ottobre 2024) Alta tensione ieri pomeriggio nel carcere di Busto Arsizio con la violenta protesta, nella Terza sezione, di un gruppo di detenuti. Danni e un recluso ferito ad una mano e a un occhio, portato al pronto soccorso di Busto Arsizio. Da quanto trapelato sembra che tutto sia cominciato con l’esplosione di rabbia di un giovane che, avendo la famiglia a Brescia, chiede da tempo di essere trasferito in un penitenziario più vicino ai familiari. Ieri pomeriggio la protesta che nel giro di pochi minuti ha coinvolto altri detenuti e la situazione si è fatta subito pesante, in un carcere che da tempo soffre per il sovraffollamento e la carenza di agenti. Problemi Ancora pochi giorni fa sollevati dai sindacati della polizia penitenziaria, UilPa e Sappe, dopo l’aggressione ai poliziotti, con la richiesta alle istituzioni di interventi urgenti per risolverli. Ilgiorno.it - Ancora proteste in carcere. Esplode un fornelletto. Detenuto colpito a un occhio Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Alta tensione ieri pomeriggio neldi Busto Arsizio con la violenta protesta, nella Terza sezione, di un gruppo di detenuti. Danni e un recluso ferito ad una mano e a un, portato al pronto soccorso di Busto Arsizio. Da quanto trapelato sembra che tutto sia cominciato con l’esplosione di rabbia di un giovane che, avendo la famiglia a Brescia, chiede da tempo di essere trasferito in un penitenziario più vicino ai familiari. Ieri pomeriggio la protesta che nel giro di pochi minuti ha coinvolto altri detenuti e la situazione si è fatta subito pesante, in unche da tempo soffre per il sovraffollamento e la carenza di agenti. Problemipochi giorni fa sollevati dai sindacati della polizia penitenziaria, UilPa e Sappe, dopo l’aggressione ai poliziotti, con la richiesta alle istituzioni di interventi urgenti per risolverli.

