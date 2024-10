A. Meloni:macché ragnatela?!E' passione (Di venerdì 25 ottobre 2024) 21.07 Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia, ha respinto le critiche su presunti intrecci di potere definite "la ragnatela di Arianna Meloni" in un recente articolo. Dal palco del Teatro Verdi di Trieste, per i "2 anni di governo Meloni",ha affermato:"Non c'è nessuna ragnatela, ve lo assicuro. Non ho nulla da nascondere e quello che faccio, lo faccio perché ci credo e non sono disponibile a vendere o a tradire quegli stessi ideali che mi hanno portata 30 anni fa a iniziare questo percorso in politica". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) 21.07 Arianna, capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia, ha respinto le critiche su presunti intrecci di potere definite "la ragnatela di Arianna" in un recente articolo. Dal palco del Teatro Verdi di Trieste, per i "2 anni di governo",ha affermato:"Non c'è nessuna ragnatela, ve lo assicuro. Non ho nulla da nascondere e quello che faccio, lo faccio perché ci credo e non sono disponibile a vendere o a tradire quegli stessi ideali che mi hanno portata 30 anni fa a iniziare questo percorso in politica".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sangiuliano - Maria Rosaria Boccia a La7 : “Io una spia? Macché - ho votato Meloni con convinzione. Aspetto le scuse dell’ex ministro” - “Se voglio le scuse del (ex, ndr) ministro” Gennaro Sangiuliano? “Io voglio le scuse dall’uomo, per me e per la mia famiglia. È lui che mi ha messo in pubblica piazza, io non ero né un personaggio politico né un personaggio dello spettacolo”. Lo ha ... (Ilfattoquotidiano.it)

Le lacrime di Crozza-Sangiuliano : «Quella bionda vuole umiliarmi. Boccia? Macché - Meloni!» – Il video - «Sono le uscite tipo quelle di Sangiuliano che danno un senso al mio lavoro». All’indomani dell’intervista trasmessa in prima serata dal Tg1, Maurizio Crozza gongola. E non può farsi sfuggire l’occasione di tornare a vestire i panni del ministro ... (Open.online)

Macché TeleMeloni : Cassini già al lavoro dopo il post choc contro Giorgia - La frase che più circola nei corridoi di Viale Mazzini, nelle ultime ore, è «Altro che Telemeloni». Riccardo Cassini, autore Rai di Stefano De Martino, ne sa qualcosa. Nelle scorse settimane aveva, difatti, si era reso protagonista delle cronache ... (Iltempo.it)

Macché stato di diritto a rischio. Il rapporto Ue dice le stesse cose con Conte - Draghi e Meloni - L’indipendenza della magistratura? “Il Csm e altri portatori di interessi hanno espresso preoccupazione per il fatto che alcune disposizioni del disegno di legge per la riforma del... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti (Ilfoglio.it)