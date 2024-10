It.newsner.com - 17enne rivela che è lesbica, risposta del fratello è epica

Leggi tutta la notizia su It.newsner.com

(Di venerdì 25 ottobre 2024) A volte si nascondono cose alla famiglia e agli amici perché non si è sicuri di come reagirebbero se lo sapessero. Forse siete un grande duro con una paura segreta dei topi, forse i vostri voti non sono quelli che a volte dichiarate, forse fingete di essere bravi in qualcosa che non avete mai provato. Fare coming out con la propria famiglia non è facile, soprattutto quando non si è sicuri di come la prenderanno. Il padre di questa storia non era certo pronto per quello che ha sentito! Joe era un padre all’antica e nel tempo libero non andava esattamente in giro per le parate del Pride. Un giorno, a colazione, la figlia maggiore raccolse il coraggio e decise di uscire allo scoperto. “Papà, devo dirti una cosa: sono”. Il padre posò il giornale e la guardò. “Hmm sei sicura?”. “Sì, papà”.