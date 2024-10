Ilrestodelcarlino.it - Varano davanti a mezza giunta: "Sosta e cimitero, ecco cosa non va"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Assemblea partecipatissima al Circolo San Venenzio di, pieno non solo di cittadini e cittadine ma anche di rappresentanti delle istituzioni: si è aperta così la stagione politica nella frazione, discutendo di problemi annosi, a partire dai parcheggi. Il caso è esploso in uno degli ultimi consigli comunali, coinvolgendo l’assessore ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini, di cui martedì i Varanesi hanno apprezzato particolarmente la presenza, avendo la madre in ospedale. Prima di andarsene per vegliarla, Tombolini ha ribadito quanto già affermato durante il consiglio: i fondi che erano stati accontonati per realizzare il parcheggio di, sono stati impiegati per riqualificare piazza della Repubblica, perché dovevano essere spesi entro dicembre e dai Varanesi non erano pervenute all’amministrazione precise volontà.