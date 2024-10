Ucraina, Usa ‘vedono’ soldati di Kim: “Obiettivo di Kiev se entrano in guerra con Russia” (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Corea del Nord ha inviato almeno 3000 soldati in Russia. Se gli uomini di Kim Jong-Un verranno schierati in guerra contro l'Ucraina, diventeranno un "Obiettivo legittimo" di Kiev. Gli Stati Uniti eliminano il condizionale e si allineano alle informazioni diffuse da giorni da Ucraina e Corea del Sud: in Russia sono arrivati Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Corea del Nord ha inviato almeno 3000in. Se gli uomini di Kim Jong-Un verranno schierati incontro l', diventeranno un "legittimo" di. Gli Stati Uniti eliminano il condizionale e si allineano alle informazioni diffuse da giorni dae Corea del Sud: insono arrivati

