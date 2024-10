Trovata morta in una cisterna Flavia Mello Agonigi: è stata uccisa, c’è un arresto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Casciana Terme Lari (Pisa), 24 ottobre 2024 – Trovata morta in una cisterna. uccisa. Per Flavia Mello Agonigi, 54 anni, scomparsa nei giorni scorsi nel nulla, c’è il finale più tragico. La donna è stata Trovata senza vita in una cisterna nel territorio comunale di Casciana Terme Lari. Una svolta arrivata nel pomeriggio di giovedì 24 ottobre. Una persona sarebbe stata arrestata per la morte della donna. Secondo le prime indiscrezioni avrebbe confessato. Si chiude così la vicenda della 54enne originaria del Brasile. Una vicenda che lascia sotto choc Pontedera. Lanazione.it - Trovata morta in una cisterna Flavia Mello Agonigi: è stata uccisa, c’è un arresto Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Casciana Terme Lari (Pisa), 24 ottobre 2024 –in una. Per, 54 anni, scomparsa nei giorni scorsi nel nulla, c’è il finale più tragico. La donna èsenza vita in unanel territorio comunale di Casciana Terme Lari. Una svolta arrivata nel pomeriggio di giovedì 24 ottobre. Una persona sarebbearreper la morte della donna. Secondo le prime indiscrezioni avrebbe confessato. Si chiude così la vicenda della 54enne originaria del Brasile. Una vicenda che lascia sotto choc Pontedera.

