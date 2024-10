Trentemøller live in Italia l’8/11 all’Alcatraz di Milano e il 9/11 a Romaeuropa Festival con il nuovo album “Dreamweaver” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Trentemøller live in Italia per due date con il nuovo album Dreamweaver Venerdì 8 novembre 2024 – Alcatraz – Milano * Sabato 9 novembre 2024 – Romaeuropa Festival – Roma ** Prevendite su Dice* e TicketOne** Trentemøller locandina tour Trentemøller (c) Philippe Mazzoni Trentemøller torna in Italia per due imperdibili concerti, organizzati da 3D agency, in programma venerdì 8 novembre all’Alcatraz a Milano e sabato 9 novembre all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” a Roma per Romaeuropa Festival, in collaborazione con Fondazione Musica per Roma. Due occasioni preziose per lasciarsi affascinare da quei paesaggi sonori unici e da quelle melodie memorabili che da sempre contraddistinguono il mondo sonoro dell’acclamato musicista e compositore di base a Copenaghen, che presenta dal vivo il nuovo album Dreamweaver. Romadailynews.it - Trentemøller live in Italia l’8/11 all’Alcatraz di Milano e il 9/11 a Romaeuropa Festival con il nuovo album “Dreamweaver” Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)inper due date con ilVenerdì 8 novembre 2024 – Alcatraz –* Sabato 9 novembre 2024 –– Roma ** Prevendite su Dice* e TicketOne**locandina tour(c) Philippe Mazzonitorna inper due imperdibili concerti, organizzati da 3D agency, in programma venerdì 8 novembree sabato 9 novembre all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” a Roma per, in collaborazione con Fondazione Musica per Roma. Due occasioni preziose per lasciarsi affascinare da quei paesaggi sonori unici e da quelle melodie memorabili che da sempre contraddistinguono il mondo sonoro dell’acclamato musicista e compositore di base a Copenaghen, che presenta dal vivo il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

'Ndrangheta: commissariata Banca Progetto, finanziamenti a imprese clan - Il tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per un anno nei confronti di Banca Progetto spa nell'ambito di una serie di approfondimenti della Direzione distrettuale antimafia di M ... (lanuovasardegna.it)

Borse Ue in rialzo, bene auto e tech. A Milano strappa Saipem. Rally Tesla dopo i conti - Gli investitori soppesano le trimestrale e attendono le possibili mosse della Fed e le elezioni americane. Spread poco mosso, petrolio in rialzo. Dollaro si conferma forte ... (msn.com)

Nuovi concorsi pubblici per bibliotecari in Italia, Bandi aperti - Sono aperti nuovi concorsi pubblici per bibliotecari in Italia per i quali è possibile presentare domanda ... da scaricare sono disponibili in questa pagina. Il Politecnico di Milano, in Lombardia, ha ... (ticonsiglio.com)