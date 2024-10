Travolti da un suv in Germania, morti mamma e figli di Agrigento (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ottobre 2024 – Una donna italiana di 39 anni, Antonella Ribisi, è morta insieme ai due figli Gabriel e Alessio, 6 e 3 anni, dopo essere stata investita da un Suv mentre camminavano sul marciapiede. La tragedia è avvenuta a Esslingen, piccolo centro a pochi chilometri da Stoccarda, in Germania. L'impatto non ha lasciato scampo alla 39enne, originaria di Palma di Montechiaro, nell'Agrigentino, e ai due bambini. L'episodio, come riporta la stampa tedesca, è avvenuto nella serata di martedì. L'auto era guidata da un 54enne del luogo, rimasto ferito, sul quale la polizia tedesca sta conducendo le indagini anche per accertare se abbia assunto sostanze stupefacenti o alcol. Tra le ipotesi al momento valutate anche un malore dell'automobilista. Speronata anche un'altra autovettura, che procedeva in direzione contraria. La polizia, secondo quanto riporta il merkur. Quotidiano.net - Travolti da un suv in Germania, morti mamma e figli di Agrigento Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ottobre 2024 – Una donna italiana di 39 anni, Antonella Ribisi, è morta insieme ai dueGabriel e Alessio, 6 e 3 anni, dopo essere stata investita da un Suv mentre camminavano sul marciapiede. La tragedia è avvenuta a Esslingen, piccolo centro a pochi chilometri da Stoccarda, in. L'impatto non ha lasciato scampo alla 39enne, originaria di Palma di Montechiaro, nell'Agrigentino, e ai due bambini. L'episodio, come riporta la stampa tedesca, è avvenuto nella serata di martedì. L'auto era guidata da un 54enne del luogo, rimasto ferito, sul quale la polizia tedesca sta conducendo le indagini anche per accertare se abbia assunto sostanze stupefacenti o alcol. Tra le ipotesi al momento valutate anche un malore dell'automobilista. Speronata anche un'altra autovettura, che procedeva in direzione contraria. La polizia, secondo quanto riporta il merkur.

