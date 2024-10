Sylla racconta la sua bulimia: «Rimettevo per smaltire quello che avevo mangiato. Poi è passata» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Miriam Sylla, schiacciatrice della Nazionale di Velasco e della Numia Vero Volley Milano, è stata intervistata da MoltoDonna, magazine mensile edito dal Messaggero. Una lunga intervista dopo l’oro alle Olimpiadi di Parigi in cui parla delle sue emozioni e delle difficoltà affrontate nella vita. Sylla: «avevo promesso l’oro a mia madre. Mi stava divorando, a Parigi ce l’ho fatta» Miriam e l’abbraccio con il papà Abdoulaye dopo la finale vinta a Parigi. L’oro arriva dopo un’importante promessa a mamma Salimata. «In quell’abbraccio c’era tanta gratitudine: papà mi ha fatto capire che era orgoglioso di me perché avevo mantenuto una promessa fatta alla mamma, che si era ammalata e che se n’è andata nel 2018. Prima di Rio 2016 le avevo infatti promesso di portare a casa una medaglia. Le avevo detto l’oro. Poi mi sono pentita, perché questa promessa mi stava divorando. Ilnapolista.it - Sylla racconta la sua bulimia: «Rimettevo per smaltire quello che avevo mangiato. Poi è passata» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Miriam, schiacciatrice della Nazionale di Velasco e della Numia Vero Volley Milano, è stata intervistata da MoltoDonna, magazine mensile edito dal Messaggero. Una lunga intervista dopo l’oro alle Olimpiadi di Parigi in cui parla delle sue emozioni e delle difficoltà affrontate nella vita.: «promesso l’oro a mia madre. Mi stava divorando, a Parigi ce l’ho fatta» Miriam e l’abbraccio con il papà Abdoulaye dopo la finale vinta a Parigi. L’oro arriva dopo un’importante promessa a mamma Salimata. «In quell’abbraccio c’era tanta gratitudine: papà mi ha fatto capire che era orgoglioso di me perchémantenuto una promessa fatta alla mamma, che si era ammalata e che se n’è andata nel 2018. Prima di Rio 2016 leinfatti promesso di portare a casa una medaglia. Ledetto l’oro. Poi mi sono pentita, perché questa promessa mi stava divorando.

