Spezia-Bari in radio-tv: pronostico, telecronisti e dove seguirla in diretta (Di giovedì 24 ottobre 2024) Alle ore 20.30 di venerdì 25 ottobre si gioca Spezia-Bari, partita valida per la decima giornata del campionato

Spezia vs Bari : le probabili formazioni - Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. 30 presso lo stadio Picco. All. SPEZIA VS BARI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I liguri stanno andando a mille candidandosi per i primi due posti che valgono la Serie A. Esposito, Di Serio. D’Angelo BARI(3-5-2): Radunovic, Pucino, Vicari, Mantovani, Favasuli, Maita, Benali, Sibilli, Dorval, Lasagna, Falletti. (Sport.periodicodaily.com)

Aspettative alte per lo Spezia : sfida contro il Bari con una curva da reinventare - Questi giocatori sono stati fondamentali nel garantire solidità difensiva, conferendo fiducia all’intero gruppo. Verso il futuro: continuità e sfide successive Il prossimo match con il Bari non è solo un’opportunità per allungare la striscia di risultati utili, ma anche per testare la profondità della rosa in vista delle sfide future. (Gaeta.it)

Calcio : Serie B.Designazioni arbitrali - Arena dirige anticipo Spezia-Bari - Venerdì la sfida tra i liguri e i pugliesi aprirà il programma della 10^ giornata ROMA - Sarà Spezia-Bari, venerdì alle 20. 30, ad aprire il programma della 10^ giornata del campionato di Serie B. Il match sarà diretto da Alberto Ruben Arena di Torre del Greco. Queste le designazioni arbitrali della . (Ilgiornaleditalia.it)