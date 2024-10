Sotto piazza del Comune tombe millenarie o semplici murature? Cosa cambia e potrebbe succedere (Di giovedì 24 ottobre 2024) Soltanto delle banali murature oppure delle tombe di oltre mille anni fa? Permane un alone di mistero sui reperti rinvenuti tra sabato e lunedì al cantiere di piazza del Comune, con le conferme che dovrebbero arrivare entro la giornata di venerdì, quando i viterbesi dovrebbero sapere Cosa è Viterbotoday.it - Sotto piazza del Comune tombe millenarie o semplici murature? Cosa cambia e potrebbe succedere Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Soltanto delle banalioppure delledi oltre mille anni fa? Permane un alone di mistero sui reperti rinvenuti tra sabato e lunedì al cantiere didel, con le conferme che dovrebbero arrivare entro la giornata di venerdì, quando i viterbesi dovrebbero sapere

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milano vara un piano da 10mila case contro il caro affitti - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala lo aveva annunciato e ora il Piano Casa del Comune da 10mila appartamenti è realtà, la delibera è passata in giunta questa mattina. L'obiettivo è aiutare la classe ... (ansa.it)

Trump-Harris, i cattolici (confusi) saranno l'ago della bilancia? lo spiazzante appello del cardinale Burke - Da sempre sono stati l'ago della bilancia, ma stavolta anche per gli elettori cattolici americani la questione si fa complessa. Le ... (msn.com)

Puro cioccolato festival. Gli stand in piazza Castello per un weekend ’delizioso’ - Confartigianato, torna il cibo nel centro storico in occasione dell’ottobre rosa. Ospiti artigiani cioccolatieri e industrie leader del settore dolciario italiano. (msn.com)

Processo Latina Ambiente, imputato diffida il Comune - Colpo di scena. L’ennesimo. Il processo per il fallimento Latina Ambiente continua a riservare sorprese. Il tema è sempre la costituzione di parte civile: l’amministrazione ... (ilmessaggero.it)

Sassari, perquisizione nel centro storico: un arresto per produzione e traffico di droga - Sassari La squadra mobile della Polizia di Stato, nell’ambito delle attività volte al contrasto del traffico di stupefacenti, ha arrestato una donna di nazionalità nigeriana trovata in possesso di un ... (lanuovasardegna.it)