Oasport.it - Sci alpino, Alex Vinatzer confermerà una migliore propensione verso il gigante rispetto allo slalom?

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Gigantista,ista o entrambi?proverà a dare una risposta in una stagione che si presenta probabilmente come la più importante della carriera. In quella scorsa l’altoatesino ha mostrato una crescita davvero notevole in, arrivando addirittura ai due ottimi risultati (quinto e sesto) ottenuti nella due giorni di Aspen, che probabilmente hanno segnato la svolta definitiva pertra le porte larghe. Sicuramente il rendimento indiè stato superiorea quello in. In quella che doveva essere una specialità nuova il nativo di Bolzano ha saputo migliorarsi gara dopo gara e soprattutto è sembrato trovarsi molto più a suo agio anche come sciataal suo