Rastelli: «Scudetto? Quella squadra è assolutamente favorita. Sulla Nazionale…» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le dichiarazioni di Rastelli tra Cagliari, Serie A, Serie B e anche il nuovo percorso della Nazionale di Luciano Spalletti L’ex allenatore del Cagliari Rastelli ha voluto rilasciare qualche dichiarazione a Cagliari News24. Le parole. Qual è la favorita per lo Scudetto nel campionato di Serie A dopo la vittoria dell’Inter nella scorsa stagione? «Per Calcionews24.com - Rastelli: «Scudetto? Quella squadra è assolutamente favorita. Sulla Nazionale…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le dichiarazioni ditra Cagliari, Serie A, Serie B e anche il nuovo percorso della Nazionale di Luciano Spalletti L’ex allenatore del Cagliariha voluto rilasciare qualche dichiarazione a Cagliari News24. Le parole. Qual è laper lonel campionato di Serie A dopo la vittoria dell’Inter nella scorsa stagione? «Per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cagliari - Rastelli : «Vi dico qual è stata la svolta rossoblu. Nicola ha mantenuto questa caratteristica di Ranieri» - L’ex allenatore del Cagliari ha parlato dell’attuale situazione dei rossoblu di Nicola. Ecco le sue parole Massimo Rastelli ha rilasciato un’intervista al Messaggero Veneto parlando del Cagliari, squadra che in passato ha anche allenato. Ecco le sue dichiarazioni, partendo dalle recenti prestazioni dei rossoblu in Serie A. (Calcionews24.com)

Cagliari - Rastelli : «I rossoblu devono essere più CATTIVI e CINICI. Contro il Napoli mi aspetto QUESTO» - CATTIVERIA – «Il Cagliari deve essere più cattivo e cinico, perché per […]. Le sue dichiarazioni prima del match contro i partenopei. Massimo Rastelli ha parlato del Cagliari e della prossima sfida di campionato contro il Napoli di Antonio Conte È tutto pronto per Cagliari-Napoli e Massimo Rastelli, ex allenatore dei rossoblu, ne ha parlato a L’Unione Sarda. (Calcionews24.com)