Parma, Krause annuncia il rinnovo di Pecchia fino al 2027: “Asset fondamentale per il club” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Fabio Pecchia ha rinnovato il suo contratto da allenatore del Parma fino al 2027. A dare l’ufficialità è stato il presidente gialloblu Kyle Krause a Cbs Sports Golazo. “Sono entusiasta di annunciare che abbiamo rinnovato il contratto di mister Fabio Pecchia.È stato un Asset fondamentale per il club e una parte importante nel costruire ciò che rientra nella nostra visione. Il nuovo contratto dura fino alla stagione 2026/2027. È parte della collaborazione positiva che abbiamo insieme, lui con il club e anche con me, ho trascorso tempo con lui, è un grande ragazzo. E’ evidente ciò che ha fatto dal punto di vista di coesione della squadra, di performance e anche tatticamente.È l’uomo giusto per il nostro futuro, rinnoviamo così l’impegno con lui e per la prima squadra maschile del Parma Calcio, continuiamo a crescere con stabilità”, le parole del numero 1 del Parma. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Fabioha rinnovato il suo contratto da allenatore delal. A dare l’ufficialità è stato il presidente gialloblu Kylea Cbs Sports Golazo. “Sono entusiasta dire che abbiamo rinnovato il contratto di mister Fabio.È stato unper ile una parte importante nel costruire ciò che rientra nella nostra visione. Il nuovo contratto duraalla stagione 2026/. È parte della collaborazione positiva che abbiamo insieme, lui con ile anche con me, ho trascorso tempo con lui, è un grande ragazzo. E’ evidente ciò che ha fatto dal punto di vista di coesione della squadra, di performance e anche tatticamente.È l’uomo giusto per il nostro futuro, rinnoviamo così l’impegno con lui e per la prima squadra maschile delCalcio, continuiamo a crescere con stabilità”, le parole del numero 1 del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Parma è al 99 per cento di Kyle Krause : oltre 2 milioni per le quote di Nuovo Inizio - Si è chiusa del tutto, quindi, l’era degli imprenditori del territorio che hanno riportato il Parma fino alla Serie A, dopo il fallimento di alcuni anni fa. l. Ma la famiglia Pozzo non vuole lasciare del tutto. 160. Il Monza è al centro di un confronto tra la Gamco Investor e la famiglia Fininvest, che però non vorrebbe lasciare del tutto il club. (Lettera43.it)

Calcio : Parma. Krause Group sale al 99% società - esce Nuovo Inizio - Data esecuzione agli accordi sottoscritti tra le parti il 18 Settembre 2020 PARMA - Krause Group Italia, la società che controlla il Parma Calcio 1913, e Nuovo Inizio, la società che riunisce gli imprenditori parmigiani Guido Barilla, Giampaolo Dallara, Mauro Del Rio, Angelo Gandolfi, Marco Ferrari, . (Ilgiornaleditalia.it)

Calcio : Parma. Krause Group sale al 99% società - esce Nuovo Inizio - Data esecuzione agli accordi sottoscritti tra le parti il 18 Settembre 2020 PARMA - Krause Group Italia, la società che controlla il Parma Calcio 1913, e Nuovo Inizio, la società che riunisce gli imprenditori parmigiani Guido Barilla, Giampaolo Dallara, Mauro Del Rio, Angelo Gandolfi, Marco Ferrari, . (Ilgiornaleditalia.it)