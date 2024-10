Park Towers, danno di 300mila euro. Ma i proprietari saranno risarciti (Di giovedì 24 ottobre 2024) di Anna Giorgi MILANO La Corte dei Conti chiama a rapporto tre dirigenti del Comune ai quali chiede di fornire deduzioni (cioè l’equivalente degli avvisi di garanzia) per un danno erariale stimato in oltre 300 mila euro in seguito agli esiti dell’indagine coordinata dalla Procura e condotta dalla Gdf sulle Park Towers di via Crescenzago. La magistratura contabile si sta muovendo dopo la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dai pm milanesi per "lottizzazione abusiva, abuso edilizio e abuso d’ufficio" a carico di sei persone, tra cui un dirigente, un responsabile e un tecnico dello Sportello unico dell’edilizia di Palazzo Marino. Ilgiorno.it - Park Towers, danno di 300mila euro. Ma i proprietari saranno risarciti Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) di Anna Giorgi MILANO La Corte dei Conti chiama a rapporto tre dirigenti del Comune ai quali chiede di fornire deduzioni (cioè l’equivalente degli avvisi di garanzia) per unerariale stimato in oltre 300 milain seguito agli esiti dell’indagine coordinata dalla Procura e condotta dalla Gdf sulledi via Crescenzago. La magistratura contabile si sta muovendo dopo la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dai pm milanesi per "lottizzazione abusiva, abuso edilizio e abuso d’ufficio" a carico di sei persone, tra cui un dirigente, un responsabile e un tecnico dello Sportello unico dell’edilizia di Palazzo Marino.

