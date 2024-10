Paesi Brics riuniti in Russia: chi sono e cosa vogliono. Hanno un terzo del Pil del mondo e il 40% del petrolio. “Nuovo ordine mondiale”: così sfidano l’Occidente (Di giovedì 24 ottobre 2024) cosa sono e che cosa possono, o non possono, diventare i Paesi Brics? Mentre i premier degli stati membri si riuniscono a Kazan, in Russia, è questa la domanda cruciale che si pone gran parte degli osservatori. Alcuni giorni fa Vladimir Putin ha parlato dell’inizio di un “percorso inarrestabile verso un Nuovo ordine mondiale”. Eppure sono tanti i dubbi sul fatto che un gruppo di Paesi con interessi sotto molto aspetti divergenti, possa davvero ergersi a contropotere nei confronti del blocco occidentale guidato dagli Stati Uniti. Di certo, negli ultimi tempi, i Brics Hanno mostrato un grande dinamismo, alimentato soprattutto dalla Cina e dalla Russia. Ai 5 membri originari (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) se ne sono aggiunti altri quattro (Egitto, Etiopia, Iran, Emirati Arabi Uniti) ed una quarantina di Paesi Hanno espresso interesse per un futuro ingresso. Ilfattoquotidiano.it - Paesi Brics riuniti in Russia: chi sono e cosa vogliono. Hanno un terzo del Pil del mondo e il 40% del petrolio. “Nuovo ordine mondiale”: così sfidano l’Occidente Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)e chepos, o non pos, diventare i? Mentre i premier degli stati membri si riuniscono a Kazan, in, è questa la domanda cruciale che si pone gran parte degli osservatori. Alcuni giorni fa Vladimir Putin ha parlato dell’inizio di un “percorso inarrestabile verso un”. Eppuretanti i dubbi sul fatto che un gruppo dicon interessi sotto molto aspetti divergenti, possa davvero ergersi a contropotere nei confronti del blocco occidentale guidato dagli Stati Uniti. Di certo, negli ultimi tempi, imostrato un grande dinamismo, alimentato soprattutto dalla Cina e dalla. Ai 5 membri originari (Brasile,, India, Cina e Sudafrica) se neaggiunti altri quattro (Egitto, Etiopia, Iran, Emirati Arabi Uniti) ed una quarantina diespresso interesse per un futuro ingresso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cina : Xi - istituira’ 10 centri di apprendimento all’estero in Paesi BRICS - Xi ha formulato queste osservazioni intervenendo alla 16ma edizione del BRICS Summit. (Xin) Agenzia Xinhua. Kazan, 23 ott – (Xinhua) – Il presidente cinese Xi Jinping oggi ha dichiarato che la Cina istituira’ 10 centri di apprendimento all’estero nei Paesi BRICS per offrire opportunita’ di formazione a 1. (Romadailynews.it)

Russia - prosegue a Kazan il vertice BRICS : presenti 36 Paesi - Prosegue a Kazan, in Russia, il vertice di tre giorni del blocco BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) delle economie emergenti. Al vertice partecipano 36 Paesi. Per il presidente russo Vladimir Putin si tratta di un tentativo di sfidare l’influenza globale occidentale. Il capo del Cremlino ha posato per la foto di rito insieme con l’omologo cinese Xi Jinping, il primo ministro indiano Narendra Modi e altri leader mondiali, L’incontro ha evidenziato il fallimento dei tentativi guidati dagli Stati Uniti di isolare la Russia a causa delle sue azioni in Ucraina. (Lapresse.it)

Turchia bombarda 32 obiettivi Pkk in Iraq e Siria. Dipendente Unrwa ucciso a Gaza. Bombe su Beirut, colpita una tv: un morto - Il segretario di Stato americano è tornato in Medio Oriente. L’Iran si appella ai Brics nel tentativo di evitare che Israele lo attacchi ... (ilsecoloxix.it)

Israele, ancora razzi su Tel Aviv: Iron Dome intercetta i missili dal Libano (e Blinken scende nei bunker) - Il blitz di Antony Blinken in Israele si è concluso con il suono delle sirene. Qualche proiettile è stato intercettato poco lontano dal suo albergo di Tel Aviv, costringendo una ... (ilmattino.it)

I Brics contro l'Occidente. "Mondo già multipolare". La sfida sul commercio Oggi Putin vede Guterres - Nelle parole di Vladimir Putin al vertice Brics di Kazan c'è tutto il senso dello stesso summit. Nella sua personale lotta contro l'Occidente, il presidente russo cerca alleati di peso tra i paesi più ... (ilgiornale.it)