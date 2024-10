Nona giornata Serie A in tv – Orari Sky e DAZN (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ecco il programma Orario completo della 9ª giornata di Serie A 2024-25 che anche quest’anno vedrà DAZN trasmettere Ascoltitv.it - Nona giornata Serie A in tv – Orari Sky e DAZN Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ecco il programmao completo della 9ªdiA 2024-25 che anche quest’anno vedràtrasmettere

Fantacalcio - analisi e consigli 9ª giornata di Serie A : chi schierare in Inter-Juventus - 30 Lazio-Genoa domenica 27 ottobre ore 15 Monza-Venezia domenica 27 ottobre ore 15Inter-Juventus domenica 27 ottobre ore 18 Fiorentina-Roma domenica 27 ottobre ore 20. La redazione di Inter-News. it e sulla nostra Web TV per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo del Fantacalcio e non perdervi i nostri consigli settimanali! NONA GIORNATA DI SERIE A – IL CALENDARIO Udinese-Cagliari venerdì 25 ottobre ore 18 Torino-Como venerdì 25 ottobre ore 20. (Inter-news.it)

Serie B - verso Carrarese-Cittadella : le 5 curiosità da sapere sulla 10°giornata - Il ritorno a Carrara da avversario di Dal Canto, una Carrarese in striscia positiva da 3 partite. Lo scontro scontro salvezza tra Carrarese e Cittadella, sabato alle 15:00 allo Stadio dei Marmi e valido per la 10°giornata di campionato, si prospetta decisamente interessante, come si evince da... (Padovaoggi.it)

Serie A : le probabili formazioni della 9ª giornata di campionato - Archiviata la tre giorni della terza giornata di Coppe Europee venerdì 25 ottobre 2024 riparte la Serie A con addirittura un doppio anticipo... (Calciomercato.com)