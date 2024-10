‘Ndrangheta: disposta amministrazione giudiziaria per banca d’affari milanese (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Guardia di Finanza di Milano ha sottoposto ad amministrazione giudiziaria una banca d’affari milanese. Il provvedimento, disposto Tribunale di Milano Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, costituisce il risultato di più ampie indagini delegate dalla Dda di Milano volte all’approfondimento dei rapporti tra l’istituto finanziario e soggetti legati a clan di ‘Ndrangheta. In particolare è stato accertato come diverse società indirettamente gestite da soggetti contigui ad esponenti di un gruppo di matrice ‘ndranghetista, hanno beneficiato negli anni di finanziamenti erogati dall’istituto di credito con assistenza di garanzie statali previste dal Fondo Centrale di Garanzia a favore delle pmi del Mediocredito Centrale, accedendo così agli aiuti di stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del Covid-19 e a seguito dello scoppio della guerra Russo-Ucraina. Lapresse.it - ‘Ndrangheta: disposta amministrazione giudiziaria per banca d’affari milanese Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Guardia di Finanza di Milano ha sottoposto aduna. Il provvedimento, disposto Tribunale di Milano Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, costituisce il risultato di più ampie indagini delegate dalla Dda di Milano volte all’approfondimento dei rapporti tra l’istituto finanziario e soggetti legati a clan di. In particolare è stato accertato come diverse società indirettamente gestite da soggetti contigui ad esponenti di un gruppo di matrice ‘ndranghetista, hanno beneficiato negli anni di finanziamenti erogati dall’istituto di credito con assistenza di garanzie statali previste dal Fondo Centrale di Garanzia a favore delle pmi del Mediocredito Centrale, accedendo così agli aiuti di stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del Covid-19 e a seguito dello scoppio della guerra Russo-Ucraina.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Finanziamenti con garanzia statale a società legate alla ‘ndrangheta - amministrazione giudiziaria per Banca Progetto - 700 clienti e 7. L’intermediario, spesso eludendo i principi della normativa antiriciclaggio, avrebbe erogato finanziamenti assistiti da garanzia statale in favore di società pienamente inserite all’interno di dinamiche criminali”. 6 importi finanziati. Finanziamenti a società vicine alla ‘ndrangheta. (Ilfattoquotidiano.it)

Vigilanza : oggi il sit in dei lavoratori della Cs Police - azienda in amministrazione giudiziaria da 2 anni - La Filcams ha segnalato ai dirigenti della Prefettura che i lavoratori non prendono. Si è svolto oggi in Prefettura il sit-in della Filcams Cgil Palermo con i lavoratori addetti ai servizi di vigilanza armata e sicurezza della Cs Police, azienda da due anni e mezzo in amministrazione giudiziaria. (Palermotoday.it)

Inter e Milan rischiano l’amministrazione giudiziaria per l’inchiesta ultrà - i nerazzurri : “La Digos sapeva tutto” - Continua a leggere . I nerazzurri si difendono ricordando una memoria prodotta il 30 aprile scorso in cui si affermava che la Digos veniva informata di ogni passaggio nell’interlocuzione con gli ultrà. La Procura di Milano ha avviato un procedimento di prevenzione che potrebbe portare alla nomina di tecnici che affiancherebbero i dirigenti di Inter e Milan. (Fanpage.it)