Napoli-Lecce Conte | Guai a pensare agli altri Kvara? L' importante è che dia tutto

Napoli, 24 ottobre 2024 – Il ciclo sulla carta facile sta per finire con il match interno contro il Lecce, in programma sabato 26 ottobre alle 15: naturalmente Antonio Conte non ci sta ad abbassare la tensione proprio ora che il Napoli ha ingranato la terza (vittoria di fila) e, soprattutto, proprio ora che all'orizzonte, complice il Contemporaneo confronto tra Inter e Juventus, ci potrebbe essere il primo vero tentativo di fuga in classifica. "Vietato pensare a Inter-Juventus" Allo stesso tempo, seppur nel Contesto di un'annata senza competizioni internazionali, gli azzurri devono cominciare a gestire le forze in vista del primo e unico turno infrasettimanale del campionato, che nella giornata di martedì proporrà la trasferta in casa di un Milan in netta crescita. "A me non piace parlare di turnover, perché per me sono tutti titolari.

