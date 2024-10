Mister Movie | Sydney Sweeney sarà Kim Novak nel biopic ‘Scandalous’, diretto da Colman Domingo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Sydney Sweeney nel ruolo di Kim Novak: Il biopic ‘Scandalous’ La talentuosa Sydney Sweeney, conosciuta per il suo ruolo in Euphoria e altri progetti di successo, ha annunciato che interpreterà la leggendaria attrice Kim Novak nel nuovo film Scandalous. Il biopic racconterà la storia d’amore controversa tra Novak e Sammy Davis Jr., icona del Rat Pack, una relazione che scosse Hollywood negli anni ’50. Una storia d’amore proibita e le pressioni di Hollywood Ambientato nel 1957, Scandalous esplorerà il tumultuoso legame tra Kim Novak, star del classico Vertigo, e Sammy Davis Jr., interpretato da David Jonsson. La loro storia d’amore, vissuta in un’epoca di forti tensioni razziali, attirò l’attenzione dei media e le critiche sia dentro che fuori dall’industria cinematografica. Mistermovie.it - Mister Movie | Sydney Sweeney sarà Kim Novak nel biopic ‘Scandalous’, diretto da Colman Domingo Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia:nel ruolo di Kim: IlLa talentuosa, conosciuta per il suo ruolo in Euphoria e altri progetti di successo, ha annunciato che interpreterà la leggendaria attrice Kimnel nuovo film Scandalous. Ilracconterà la storia d’amore controversa trae Sammy Davis Jr., icona del Rat Pack, una relazione che scosse Hollywood negli anni ’50. Una storia d’amore proibita e le pressioni di Hollywood Ambientato nel 1957, Scandalous esplorerà il tumultuoso legame tra Kim, star del classico Vertigo, e Sammy Davis Jr., interpretato da David Jonsson. La loro storia d’amore, vissuta in un’epoca di forti tensioni razziali, attirò l’attenzione dei media e le critiche sia dentro che fuori dall’industria cinematografica.

