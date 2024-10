Mister Movie | Il Comunicato di Disney+ che sospende Avetrana, la serie tv su Sarah Scazzi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: A poche ore dall’annuncio che il comune di Avetrana ha ottenuto la sospensione della messa in onda di “Avetrana – Qui non è Hollywood”, presentata alla Festa del Cinema di Roma, Disney+ ha confermato che la serie non sarà più disponibile in streaming dal 25 ottobre. Comunicazione ufficiale di Disney+ su Avetrana Disney+ ha rilasciato un commento ufficiale sui social media, affermando: “Ci dispiace comunicare che il lancio della serie attualmente intitolata Avetrana – Qui non è Hollywood su Disney+ è stato rinviato. Vi aggiorneremo non appena avremo una nuova data di lancio. Grazie per la vostra pazienza. Mistermovie.it - Mister Movie | Il Comunicato di Disney+ che sospende Avetrana, la serie tv su Sarah Scazzi Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: A poche ore dall’annuncio che il comune diha ottenuto la sospensione della messa in onda di “– Qui non è Hollywood”, presentata alla Festa del Cinema di Roma,ha confermato che lanon sarà più disponibile in streaming dal 25 ottobre. Comunicazione ufficiale disuha rilasciato un commento ufficiale sui social media, affermando: “Ci dispiace comunicare che il lancio dellaattualmente intitolata– Qui non è Hollywood suè stato rinviato. Vi aggiorneremo non appena avremo una nuova data di lancio. Grazie per la vostra pazienza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pedro 'Lazio punta ad Europa League,possiamo fare come Atalanta' - "Io ho sempre detto che la Lazio deve puntare al titolo in ogni competizione. L'anno scorso l'Atalanta ha vinto l'Europa League e anche noi abbiamo la qualità e i giocatori per farlo. (ANSA) ... (ansa.it)

AVETRANA - Calcio, sconfitta indigesta per la Nuova Avetrana in casa del Bagnolo: si recrimina per due calci di rigore non concessi dall'arbitro - La rete della Nuova Avetrana realizzata da capitan De Pascalis Una brutta partita della Nuova Avetrana a Bagnolo dove sono i locali più bravi a sfruttare le occasioni. L’Avetrana, pur avendo avuto ben ... (manduriaoggi.it)

Calcio:il Cagliari aspetta Mina per la sfida alla Domus col Toro - Il Cagliari aspetta gli ultimi due nazionali in giro per il mondo, Kingstone dallo Zambia e Mina dalla Colombia, in vista della gara di domenica alla Domus, fischio di inizio alle 18, contro il Torino ... (ansa.it)