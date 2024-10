Ilrestodelcarlino.it - Mattarella oggi a Bologna, l’incontro coi famigliari della vittima dell’alluvione, poi alla Biennale di Legacoop: la diretta

(Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 – Il PresidenteRepubblica Sergioè arrivato ainterverrà, tra le altre cose, all’inaugurazionedell’economia cooperativa ‘Futuro plurale’, in programma ail 24 e 25 ottobre. Ma prima di tutto si è recato a Pianoro a incontrare idi Simone Farinelli, il giovane morto durante l’ultima alluvione di. Laè un importante momento pubblico di incontro e confronto sulla cooperazione in Italia, organizzato da. Il Capo dello Stato interverrà dunque durante l’evento, che darà inizio al Festival, ma sarà anche presentecerimonia in occasione del 70° anniversarioFondazione per le Scienze religiose e proseguirà poi con altri impegni in città. L’inaugurazione inizia alle 10.30 e durerà circa due ore.