Romadailynews.it - “Mani nude” di Mauro Mancini alla Festa del Cinema di Roma 2024

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Davide, un adolescente di buona famiglia, si sta divertendo in discoteca con i suoi amici quando decide di uscire a prendere una boccata d’aria. Dopo qualche minuto, viene rapito, caricato nel portabagagli di un’auto e portato in un luogo sconosciuto, in cui un enorme camion gira in tondo senza mai fermarsi. Nessuno gli dice cosa sta succedendo, fino a quando il camion si ferma e Davide viene gettato all’interno dello stesso. Non sa che in quel momento dovrà iniziare a lottare per la sua stessa sopravvivenza: all’interno del camion, infatti, si trova un altro ragazzo, il cui scopo sarà ucciderlo. Inconsapevole di ciò che gli sta succedendo, Davide lotta con tutte le sue forze, elimina il suo avversario e inaspettatamente sopravvive; dal quel momento viene introdotto nel mondo dei combattimenti clandestini in cui perde chi muore e vince chi rimane in vita.