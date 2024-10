“Maestra della realpolitik”. The Economist incorona Meloni (Di giovedì 24 ottobre 2024) In occasione del giro di boa dei due anni a Palazzo Chigi, il settimanale di informazione inglese celebra la leader di FdI: "Ha un indice di gradimento superiore al 40%, il doppio rispetto a Macron e Scholz" Ilgiornale.it - “Maestra della realpolitik”. The Economist incorona Meloni Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) In occasione del giro di boa dei due anni a Palazzo Chigi, il settimanale di informazione inglese celebra la leader di FdI: "Ha un indice di gradimento superiore al 40%, il doppio rispetto a Macron e Scholz"

Economist e Le Monde : “Meloni maestra di realpolitik. In due anni si è imposta a Roma e a Bruxelles” - . Conclude The Economist: i numeri giocano a favore della leader di Fratelli d’Italia come per nessun altro capo di governo in Europa. E stava diventando, quel giorno di ottobre 2022, la prima donna presidente del Consiglio”. (…) Certo, era stata la più giovane vicepresidente della Camera dei deputati nel 2006; poi la più giovane ministra della storia italiana nel 2008. (Secoloditalia.it)