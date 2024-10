Lutto all'Università di Pisa: è scomparso il professor Ottavio Banti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si è spento serenamente, la sera di martedì 22 ottobre, il professor Ottavio Banti, che solo lo scorso 29 settembre aveva tagliato il traguardo di un secolo di vita. In servizio presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pisa dal 1965 al 1993, ha impartito a diverse generazioni Pisatoday.it - Lutto all'Università di Pisa: è scomparso il professor Ottavio Banti Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si è spento serenamente, la sera di martedì 22 ottobre, il, che solo lo scorso 29 settembre aveva tagliato il traguardo di un secolo di vita. In servizio presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’didal 1965 al 1993, ha impartito a diverse generazioni

