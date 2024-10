Lipsia-Liverpool 0-1, Slot: “Partita controllata per 70 minuti, contenti della vittoria” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Arne Slot ha parlato in conferenza stampa dopo Lipsia-Liverpool 0-1, match della terza giornata della Champions League 2024/2025. vittoria di misura in terra tedesca per i Reds, che soffrono fino agli ultimi secondi ma alla fine rimangono a punteggio pieno in classifica insieme all’Aston Villa. “Sapevamo che sarebbe stata una trasferta difficile, siamo contenti di aver portato a casa la vittoria – ha spiegato Slot – Sono contento perchè abbiamo controllato gran parte della Partita, a eccezione degli ultimi 15-20 minuti in cui abbiamo rischiato troppo chiamando il nostro portiere e i nostri difensori a interventi importanti che non sarebbero dovuti essere necessari.” Proprio riguardo al portiere Slot spende parole importanti per Kelleher, che oggi ha sostituito alla grande l’infortunato Alisson: “Siamo fortunati, ma ogni grande squadra deve avere due ottimi giocatori per ogni ruolo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Arneha parlato in conferenza stampa dopo0-1, matchterza giornataChampions League 2024/2025.di misura in terra tedesca per i Reds, che soffrono fino agli ultimi secondi ma alla fine rimangono a punteggio pieno in classifica insieme all’Aston Villa. “Sapevamo che sarebbe stata una trasferta difficile, siamodi aver portato a casa la– ha spiegato– Sono contento perchè abbiamo controllato gran parte, a eccezione degli ultimi 15-20in cui abbiamo rischiato troppo chiamando il nostro portiere e i nostri difensori a interventi importanti che non sarebbero dovuti essere necessari.” Proprio riguardo al portierespende parole importanti per Kelleher, che oggi ha sostituito alla grande l’infortunato Alisson: “Siamo fortunati, ma ogni grande squadra deve avere due ottimi giocatori per ogni ruolo.

