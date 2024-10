Ladri in azione in due appartamenti: i proprietari li scoprono e li mettono in fuga (Di giovedì 24 ottobre 2024) Doppio colpo non riuscito. Hanno tentato di entrare in due appartamenti a Codigoro ma sono stati messi in fuga dai proprietari. Protagonisti una donna di 64 anni e giovane di 19, originari della provincia di Venezia e Treviso, individuati e fermati dai carabinieri a Mesola. La coppia ha, infatti Trevisotoday.it - Ladri in azione in due appartamenti: i proprietari li scoprono e li mettono in fuga Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Doppio colpo non riuscito. Hanno tentato di entrare in duea Codigoro ma sono stati messi indai. Protagonisti una donna di 64 anni e giovane di 19, originari della provincia di Venezia e Treviso, individuati e fermati dai carabinieri a Mesola. La coppia ha, infatti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ladri in azione in due appartamenti : i proprietari li scoprono e li mettono in fuga - Doppio colpo non riuscito. Iscriviti al canale. Hanno tentato di entrare in due appartamenti a Codigoro ma sono stati messi in fuga dai proprietari. . Protagonisti una donna di 64 anni e giovane di 19, originari della provincia di Venezia e Treviso, individuati e fermati dai carabinieri a Mesola. (Ferraratoday.it)