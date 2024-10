La Turchia risponde all’attentato contro la sede della Tusas: colpiti obiettivi del Pkk in Iraq e Siria (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo l’attacco terroristico contro il quartier generale contro la sede dell’industria aerospaziale Tusas (cinque morti e 22 feriti il bilancio definitivo), che il governo di Ankara ha attribuito al Partito dei Lavoratori del Kurdistan, la Turchia ha risposto colpendo «32 obiettivi del Pkk e dei suoi alleati» nel nord dell’Iraq e in Siria, «in conformità con i diritti di autodifesa ai sensi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite». Ambulanze nell’area della sede Tusas dopo l’attacco terroristico (Ansa).Ankara: «Entrambi gli attentatori erano membri del Pkk» Il ministro dell’Interno turco, Ali Yerlikaya, ha reso noto che entrambi gli attentatori, rimasti uccisi, facevano parte del Pkk, organizzazione politica e paramilitare curda che dal 1984 si oppone al governo di Ankara. Il primo a essere identificato è stato Ali Orek. Lettera43.it - La Turchia risponde all’attentato contro la sede della Tusas: colpiti obiettivi del Pkk in Iraq e Siria Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo l’attacco terroristicoil quartier generaleladell’industria aerospaziale(cinque morti e 22 feriti il bilancio definitivo), che il governo di Ankara ha attribuito al Partito dei Lavoratori del Kurdistan, laha risposto colpendo «32del Pkk e dei suoi alleati» nel nord dell’e in, «in conformità con i diritti di autodifesa ai sensi dell’articolo 51Carta delle Nazioni Unite». Ambulanze nell’areadopo l’attacco terroristico (Ansa).Ankara: «Entrambi gli attentatori erano membri del Pkk» Il ministro dell’Interno turco, Ali Yerlikaya, ha reso noto che entrambi gli attentatori, rimasti uccisi, facevano parte del Pkk, organizzazione politica e paramilitare curda che dal 1984 si oppone al governo di Ankara. Il primo a essere identificato è stato Ali Orek.

