La regina Camilla non ha gradito di sicuro la provocazione della modella in bikini

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Non c’è pace per re Carlo e, nemmeno durante la loro prima visita ufficiale in Australia. In un momento che avrebbe dovuto celebrare la stabilitànuova era monarchica, unainaspettata ha messo a dura prova la serenitàcoppia reale. Tra la folla festante che si era radunata per salutare i sovrani a Canberra, una giovane influencer australiana ha lanciato una frecciata che ha riaperto vecchie ferite mai del tutto cicatrizzate. Una proposta indecente al re, firmata Gigi Anne, moe star di OnlyFans, ha scatenato una tempesta mediatica e infastidito non poco laconsorte.