La manovra arriva alla Camera, dai bonus al Fisco: tutte le novità

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La discussione sullaentra nel vivo. Il provvedimento ètoper iniziare il lungo iter parlamentare. I dettagli È tempo di. Dopo il via liberato nell’ultimo Consiglio dei ministri, il provvedimento è approdato a Montecitorio per iniziare il lungo e impegnativo iter parlamentare. Secondo quanto riferito dall’Adnkronos, il via libera definitivo dovrebbere prima di Natale. Lata in Parlamento (Ansa) – cityrumors.itParlando delle misure, inutile dire che i fari sono puntati principalmente sule sulle detrazioni fiscali. Come anticipato nei giorni scorsi, i figli diventano un fattore determinante con cui calcolare gli oneri e le spese che si possono detrarre. C’è anche un amento per quanto riguarda le pensioni minime. Si tratta di circa 3 euro in più al mese.