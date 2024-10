La legge di Lidia Poët 2, recensione: “Se non posso farlo, posso cambiarlo”, la sua rivoluzione tra sfide, enigmi e misteri (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lidia Poët 2, l’avvocata (Matilda De Angelis) in questa seconda stagione punterà ancora più in alto: dato che per legge non può fare l’avvocato, tenterà di cambiare la legge. La serie si pone l’obiettivo di essere moderna, dallo stampo mistery e dalle note leggere, ma al contempo di raccontare tematiche legate al femminismo, al ruolo delle donne nella società del XIX secolo e ai loro primi tentativi di emancipazione. La serie di Netflix racconta la storia di una figura veramente esistita, Lidia Poët, tra realtà e fiction. Metropolitanmagazine.it - La legge di Lidia Poët 2, recensione: “Se non posso farlo, posso cambiarlo”, la sua rivoluzione tra sfide, enigmi e misteri Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)Poët 2, l’avvocata (Matilda De Angelis) in questa seconda stagione punterà ancora più in alto: dato che pernon può fare l’avvocato, tenterà di cambiare la. La serie si pone l’obiettivo di essere moderna, dallo stampo mistery e dalle notere, ma al contempo di raccontare tematiche legate al femminismo, al ruolo delle donne nella società del XIX secolo e ai loro primi tentativi di emancipazione. La serie di Netflix racconta la storia di una figura veramente esistita,Poët, tra realtà e fiction.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Legge di bilancio, il governo fa cassa con il gioco d’azzardo. Al venerdì nuova estrazione del Superenalotto, attesi 100 milioni - Bingo! Il governo ha trovato il modo di tirar fuori dalle tasche degli italiani altri 105 milioni di euro, con il gioco d’azzardo. Questo è l’incasso atteso dalla nuova estrazione settimanale aggiunti ... (ilfattoquotidiano.it)

Bologna-Milan, Serie A: partita annullata per allerta maltempo - Bologna-Milan è stata annullata a causa dell'allerta meteo: era in programma sabato alle 18 Bologna-Milan non si giocherà. Il sindaco del capoluogo emiliano, Matteo Lepore, ha firmato un'ordina con ... (corriere.it)

Calcio a 5, testa nel Pallone: che festa alla Gino Pini - Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per qu ... (lapressa.it)

Manovra, è scontro su sanità e pensioni. Meloni: "Si concentra su priorità" - Per la premier la Legge di Bilancio si focalizza su “lavoro, salari, famiglia e sanità e lo fa senza aumentare le tasse e mantenendo i conti in ordine”. L’opposizione però attacca sul fronte previdenz ... (tg24.sky.it)

Gisèle, narcotizzata e violentata dal marito e altri 50 uomini reclutati online: «Non so se la mia vita mi basterà per rialzarmi» - Abusi dal coniuge e da decine di altri uomini, reclutati online. E il caso di Mazan può contribuire a cambiare la legge sullo stupro ... (corriere.it)