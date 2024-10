La “d’Annunzio” ha attivato il master in “Esg management e rendicontazione di sostenibilità” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sono aperte le iscrizioni al master universitario di I livello in “Esg management e rendicontazione di sostenibilità”, promosso dal dipartimento di Economia (Dec) dell’università degli studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara e dall’Osservatorio per la Rrndicontazione di sostenibilità delle Chietitoday.it - La “d’Annunzio” ha attivato il master in “Esg management e rendicontazione di sostenibilità” Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sono aperte le iscrizioni aluniversitario di I livello in “Esgdi”, promosso dal dipartimento di Economia (Dec) dell’università degli studi “Gabriele” di Chieti-Pescara e dall’Osservatorio per la Rrndicontazione didelle

Oltre a fornire competenze pratiche e teoriche in gestione finanziaria, valutazione d'impresa e pianificazione strategica, il percorso dà accesso anche a una rete esclusiva di professionisti e alumni di successo, con il supporto di eventi di networking e workshop con aziende leader del settore.

Formazione, accordo tra Stoà e SAA – School of management: a Ercolano parte il Master in Corporate Finance. Un programma di formazione avanzato capace di fornire le competenze necessarie a prendere decisioni strategiche nelle aree finanziarie di aziende e istituzioni. Dalla partnership tra Stoà, l'Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa

Anche la POLIMI Graduate School of Management ha registrato un notevole miglioramento, salendo di 6 posizioni per raggiungere il 74° posto globale, sottolineando la crescente reputazione dell'Italia nel campo dell'educazione manageriale. Sono in prima linea, non solo nei ranking ma anche nell'impatto reale che stanno generando.