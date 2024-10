Oasport.it - Julio Velasco ha detto sì: “Rinnovo con la Nazionale femminile di volley fino al 2028”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Lo avevamo lasciato in quel fantastico 12 agosto 2024. In quella giornataaveva chiuso il cerchio, rendendosi protagonista di una magica avventura nelle Olimpiadi di Parigi con laitaliana di, che per la prima volta nella storia conquistava una medaglia a Cinque Cerchi e d’oro, cosa che nessuna rappresentativa della pallavolo nostrana aveva realizzato. Un’affermazione che andava a completare lo strepitoso palmares dell’allenatore sudamericano, legato in maniera indissolubile al Bel Paese, ricordando quanto fatto di straordinario con lamaschile, a cui il metallo più pregiato nei Giochi era mancato. Tuttavia,non ha mai interpretato quell’argento ad Atlanta ’96 con l’amarezza di un oro che ci sarebbe potuto essere e invece non c’è stato.