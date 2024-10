Liberoquotidiano.it - Inzaghi ha un solo pensiero dopo il gol di Thuram: cosa dice ad Arnautovic, parole pesanti

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il gol di Marcussegnato in extremis contro lo Young Boys deve aver fatto tirare un lungo sospiro di sollievo a Marco. L'attaccante austriaco ha infatti fallito il penalty che avrebbe potuto chiudere i giochi con gli svizzeri già a inizio ripresa. Ma poi il solito attaccante francese ha regalato tre punti d'oro per l'Inter in Champions. E ora i nerazzurri possono così focalizzarsisul big match di domenica 27 ottobre, quando a San Siro ospiteranno la Juventus dell'ex Thiago Motta. Una scena, però, ha attirato l'attenzione di molti telespettatori. Quandoha trafitto il portiere avversario, Simonesi è subito recato da. E ha intrattenuto con lui un breve - ma intenso - dialogo.