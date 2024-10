Incidente fra tre auto in Fi-Pi-Li a Santa Croce sull'Arno: traffico rallentato (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tre auto sono rimaste coinvolte in un Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 24 ottobre, sulla Fi-Pi-Li, nel tratto tra l'uscita e l'ingresso di Santa Croce sull'Arno direzione Firenze. E' successo intorno alle ore 16. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza Pisatoday.it - Incidente fra tre auto in Fi-Pi-Li a Santa Croce sull'Arno: traffico rallentato Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tresono rimaste coinvolte in unstradale nel pomeriggio di oggi, 24 ottobre,a Fi-Pi-Li, nel tratto tra l'uscita e l'ingresso didirezione Firenze. E' successo intorno alle ore 16. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente in FiPiLI - scontro tra tre auto. Lunghe code in direzione Firenze - In base a quanto appreso non ci sarebbero feriti gravi, ma i mezzi di soccorso sono comunque intervenuti per garantire la sicurezza nel tratto. Le autorità consigliano l’uscita a Montopoli. Montopoli Valdarno (Pisa), 24 ottobre 2024 – Problemi in FiPiLi per un incidente che ha visto coinvolte tre auto tra gli svincoli di Montopoli Valdarno e Santa Croce, in direzione Firenze. (Lanazione.it)

Incidente in Germania - mamma siciliana e i due figli di 3 e 6 anni travolti e uccisi da un’auto - Incidente in Germania: una 39enne originaria dell'Agrigentino, Antonella Ribisi, è morta insieme ai figli di 3 e 6 anni dopo essere stata travolta da un'auto a Esslingen, vicino Stoccarda, mentre camminavano sul marciapiede. Indagini in corso.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Incidente a San Maurizio Canavese : scontro tra due auto - paura per una bimba di nove mesi - Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 24 ottobre 2024, in via Barbania a San Maurizio Canavese. A scontrarsi sono stati una Citroën Xsara Picasso, su cui viaggiava una famiglia di San Francesco al Campo, papà e mamma italiani di 22 anni, con una bimba di nove mesi e... (Torinotoday.it)