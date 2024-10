Incidente a San Martino Canavese: auto ribaltata fuori strada sotto la pioggia, conducente in ospedale (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 23 ottobre 2024, si è verificato un Incidente sulla provinciale 56 a San Martino Canavese. Un'auto Peugeot 206 ha improvvisamente sbandato sotto la pioggia battente ed è finita fuori strada, ribaltandosi nel fosso a bordo carreggiata. Il conducente, un Torinotoday.it - Incidente a San Martino Canavese: auto ribaltata fuori strada sotto la pioggia, conducente in ospedale Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 23 ottobre 2024, si è verificato unsulla provinciale 56 a San. Un'Peugeot 206 ha improvvisamente sbandatolabattente ed è finita, ribaltandosi nel fosso a bordo carreggiata. Il, un

