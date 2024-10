Ilnapolista.it - Il tennis ha bisogno della Var, anche se la Var porta con sé un incubo di polemiche (The Athletic)

(Di giovedì 24 ottobre 2024) IlhaVar. Peccato che la Var sia un gran casino. Lo scrive Theanalizzando questa stramba discrepanza tradel progresso tecnologico nello sport, e i suoi problemi forse irrisolvibili. “Dall’introduzione del Video Assistant Refereesnella massima serie del calcio inglese cinque anni fa, non c’è stato nessun argomento così dibattuto nello sport. È diventato l’equivalente calcisticoBrexit, acuendo le divisioni e diventando il punto di riferimento per quasi ogni punto di contesa”. “Il, al contrario, è stato lento nell’utilizzare la revisione video, ma il suo fantasma ha perseguitato lo sport negli ultimi mesi”. Gli errori di “occhio di falco”, stanno cominciando a diventare troppi. E gli arbitri alzano le mani: non possono farci praticamente niente.