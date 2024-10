Il suicidio di Shirel a un anno dalla strage: cos'è il disturbo da stress post-traumatico e come si cura (Di giovedì 24 ottobre 2024) Shirel Golan era una ragazza di 22 anni sopravvissuta all'attacco di Hamas del 7 ottobre dell'anno scorso. La giovane purtroppo non è riuscita a superare lo stress post-traumatico così proprio nel giorno del suo compleanno, si è tolta la vita. Secondo il fratello lo Stato non le aveva offerto l'aiuto necessario per i probl Milleunadonna.it - Il suicidio di Shirel a un anno dalla strage: cos'è il disturbo da stress post-traumatico e come si cura Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)Golan era una ragazza di 22 anni sopravvissuta all'attacco di Hamas del 7 ottobre dell'scorso. La giovane purtroppo non è riuscita a superare locosì proprio nel giorno del suo comple, si è tolta la vita. Secondo il fratello lo Stato non le aveva offerto l'aiuto necessario per i probl

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Shirel suicida a un anno dalla strage di Hamas : cos'è il disturbo da stress post-traumatico e come si cura - Prosegui la lettura . Shirel Golan era una ragazza di 22 anni sopravvissuta all'attacco di Hamas del 7 ottobre dell'anno scorso. . La giovane purtroppo non è riuscita a superare lo stress post-traumatico così proprio nel giorno del suo compleanno, si è tolta la vita. Secondo il fratello lo Stato non le aveva offerto l'aiuto necessario per i probl. (Milleunadonna.it)