Il primo video di Sarah Ferguson su TikTok è un toccante messaggio sul cancro (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sarah Ferguson, 65 anni, duchessa di York, ha deciso di aprire un profilo su TikTok e nel suo primo video sulla piattaforma ha deciso di raccontare la sua personale esperienza quando ha avuto la diagnosi di tumore al seno. La duchessa di York, che su TikTok si chiama “Sarah The Duchess”, si è sottoposta a un intervento di mastectomia l’anno scorso, dopo aver ricevuto la diagnosi di un tumore al seno. Di recente, inoltre, Sarah Ferguson ha rivelato che le è stato diagnosticato anche un melanoma, a gennaio. “Una diagnosi di cancro era già abbastanza grave, ma passare attraverso tutte quelle emozioni due volte è stato molto da gestire”, ha dichiarato la duchessa su TikTok, in un video che ha già raccolto migliaia di views e che si intitola proprio “Cosa ho provato nel sentire la diagnosi di cancro al seno”. News.robadadonne.it - Il primo video di Sarah Ferguson su TikTok è un toccante messaggio sul cancro Leggi tutta la notizia su News.robadadonne.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), 65 anni, duchessa di York, ha deciso di aprire un profilo sue nel suosulla piattaforma ha deciso di raccontare la sua personale esperienza quando ha avuto la diagnosi di tumore al seno. La duchessa di York, che susi chiama “The Duchess”, si è sottoposta a un intervento di mastectomia l’anno scorso, dopo aver ricevuto la diagnosi di un tumore al seno. Di recente, inoltre,ha rivelato che le è stato diagnosticato anche un melanoma, a gennaio. “Una diagnosi diera già abbastanza grave, ma passare attraverso tutte quelle emozioni due volte è stato molto da gestire”, ha dichiarato la duchessa su, in unche ha già raccolto migliaia di views e che si intitola proprio “Cosa ho provato nel sentire la diagnosi dial seno”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mercato delle Erbe - tanti commercianti hanno traslocato al primo piano | VIDEO - ANCONA – Il trasloco al primo piano dei commercianti di frutta, verdura e pesce del Mercato delle Erbe è diventato effettivo da questa mattina, con la riapertura delle rispettive attività dopo due giorni di chiusura utili a effettuare il breve ma comunque impegnativo trasloco. Al piano terra... (Anconatoday.it)

Depay - il primo gol con il Corinthians è una prodezza | VIDEO - Guarda il video . Memphis Depay, attaccante olandese accostato al Milan durante le ultime sessioni di mercato, in gol per la prima volta con il Corinthians Sbarcato da poche settimane in Brasile, Memphis Depay - attaccante olandese spesso accostato al Milan durante le ultime sessioni di mercato - ha trovato il suo primo gol con la maglia del Corinthians con una magia su punizione. (Pianetamilan.it)

Highlights Darderi-Thiem 7-6 6-2 - primo turno Atp Vienna 2024 (VIDEO) - . TABELLONE MONTEPREMI Highlights Darderi-Thiem, primo turno Atp Vienna 2024 (VIDEO) C’EST LA FIN POUR THIEM ! Défait 7/6 6/2 par Darderi, Domi ne refoulera plus les terrains de tennis du monde Un autre grand champion qui s’en va Danke Dominic ?? ?pic. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 7-6(6) 6-2, vincendo la prima partita nel circuito dallo scorso 13 agosto. (Sportface.it)