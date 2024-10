I quattro della Candelária: la serie Netflix sui ragazzi di strada, quando esce (Di giovedì 24 ottobre 2024) La nuova serie brasiliana "I quattro della Candelária" (titolo originale: "The Innocents of Candelária") si appresta a sbarcare su Netflix, portando sullo schermo una storia intensa e toccante ambientata tra le strade di Rio de Janeiro. Diretto dal regista Luis Lomenha, il dramma - ispirato a una Today.it - I quattro della Candelária: la serie Netflix sui ragazzi di strada, quando esce Leggi tutta la notizia su Today.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La nuovabrasiliana "I" (titolo originale: "The Innocents of") si appresta a sbarcare su, portando sullo schermo una storia intensa e toccante ambientata tra le strade di Rio de Janeiro. Diretto dal regista Luis Lomenha, il dramma - ispirato a una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio : Serie A. Giudice - quattro squalificati per un turno - Si tratta di Gallo (Lecce), Reijnders (Milan), Romagnoli (Lazio), Duda (Veron . MILANO - Sono quattro, tutti per un turno, i calciatori fermati dal giudice sportivo in serie A dopo le gare dell'ultimo turno di campionato. Si tratta di Gallo (Lecce), Reijnders (Milan), Romagnoli (Lazio), Duda (Verona). (Ilgiornaleditalia.it)

Calcio : Serie A. Giudice - quattro squalificati per un turno - Si tratta di Gallo (Lecce), Reijnders (Milan), Romagnoli (Lazio), Duda (Veron . Si tratta di Gallo (Lecce), Reijnders (Milan), Romagnoli (Lazio), Duda (Verona). MILANO - Sono quattro, tutti per un turno, i calciatori fermati dal giudice sportivo in serie A dopo le gare dell'ultimo turno di campionato. (Ilgiornaleditalia.it)