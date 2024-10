Gamberorosso.it - I produttori del Collio bianco spaccati sull'utilizzo dei vitigni autoctoni. E c'è chi lo dichiara in etichetta

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Che il Friuli Venezia Giulia sia un territorio elettivo per la realizzazione di grandi vini bianchi è risaputo. Non stupisce pertanto che diverse etichette delgoriziano abbiano conquistato anche quest’anno i Tre Bicchieri del Gambero Rosso. Ma la notizia questa volta è che su cinquepremiati ben due riportano inla dizione “vino da uve autoctone”. Ma che cosa significa? E da dove viene l’esigenza di questa puntualizzazione? Il rischio di perdita di identità «Ilcon le uve autoctone - friulano, malvasia e ribolla gialla - è stato il primo inserito nel disciplinare del 1964: non l’abbiamo inventato noi, non abbiamo nessuna esclusiva. Negli anni ’90 emergono alcuni big che personalizzano il prodotto aggiungendo sauvignon e chardonnay, meno il pinot grigio che aveva già il suo mercato galoppante.