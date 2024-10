Highlights e gol San Gallo-Fiorentina 2-4, Conference League 2024/25 (VIDEO) (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di San Gallo-Fiorentina 2-4, sfida valida per il secondo turno della Conference League 2024/25. Gara dai due volti quella della formazione viola, che nella prima metà di gara soffre e va sotto per il gol di Mambimbi, ma poi nella ripresa la ribalta nel giro di tre minuti con Martinez Quarta e Ikoné. Gli elvetici però riacciuffano la parità con il colpo di testa di Gortler, ma ancora Ikoné firma la doppietta il nuovo vantaggio ai suoi, prima che nel recupero Gosens firmi il definitivo 4-2. Di seguito le fasi salienti dell’incontro. ¡REGALITO EN LA SALIDA Y GOL DE ST. GALLEN! Mambimbi aprovechó el error del Chino Martínez Quarta y marcó el 1-0 ante Fiorentina. Mirá la #UECL en #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/mTscJc7F5p — SportsCenter (@SCESPN) October 24, 2024 El GOL de LUCAS MARTÍNEZ QUARTA para el 1-1 de Fiorentina a St. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilcon glie i gol di San2-4, sfida valida per il secondo turno della/25. Gara dai due volti quella della formazione viola, che nella prima metà di gara soffre e va sotto per il gol di Mambimbi, ma poi nella ripresa la ribalta nel giro di tre minuti con Martinez Quarta e Ikoné. Gli elvetici però riacciuffano la parità con il colpo di testa di Gortler, ma ancora Ikoné firma la doppietta il nuovo vantaggio ai suoi, prima che nel recupero Gosens firmi il definitivo 4-2. Di seguito le fasi salienti dell’incontro. ¡REGALITO EN LA SALIDA Y GOL DE ST. GALLEN! Mambimbi aprovechó el error del Chino Martínez Quarta y marcó el 1-0 ante. Mirá la #UECL en #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/mTscJc7F5p — SportsCenter (@SCESPN) October 24,El GOL de LUCAS MARTÍNEZ QUARTA para el 1-1 dea St.

