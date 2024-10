Guida, l’arbitro di Inter Juve contestato in Champions League. Cosa è successo? (Di giovedì 24 ottobre 2024) Guida nella bufera dopo il rigore concesso al Lille nella sfida contro l’Atletico Madrid. Le ultime sull’arbitro di Inter Juve e Cosa è successo Guida, arbitro che dirigerà la sfida di Serie A tra Inter e Juventus e in programma domenica 27 ottobre alle ore 18, è finito nella bufera dopo la sfida di Champions League tra Atletico Madrid e Lille. L’italiano ha concesso un un rigore Calcionews24.com - Guida, l’arbitro di Inter Juve contestato in Champions League. Cosa è successo? Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 24 ottobre 2024)nella bufera dopo il rigore concesso al Lille nella sfida contro l’Atletico Madrid. Le ultime suldi, arbitro che dirigerà la sfida di Serie A trantus e in programma domenica 27 ottobre alle ore 18, è finito nella bufera dopo la sfida ditra Atletico Madrid e Lille. L’italiano ha concesso un un rigore

