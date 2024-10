Guida, disastro in Champions League prima di Inter-Juventus. L’errore! (Di giovedì 24 ottobre 2024) Marco Guida è l’arbitro designato per la partita tra Inter e Juventus di domenica alle ore 18. In Champions League ha fatto un disastro in Atletico Madrid-Lille: episodio decisivo. PARTITA – Aumenta la preoccupazione intorno alla partita tra Inter e Juventus. Storicamente è una gara piena di polemiche: dal rigore non dato a Ronaldo per il fallo di Iuliano fino alla mancata espulsione di Miralem Pjanic per il fallo su Rafinha nel 2018. Si è parlato tanto del derby d’Italia e soprattutto per questioni extra-campo, per lo più arbitrali. L’AIA ha scelto Marco Guida per dirigere la partita in programma domenica alle ore 18. Guida, erroraccio in Atletico Madrid-Lille ERRORE – Marco Guida ha fatto un disastro in Atletico Madrid-Lille, terza giornata di Champions League. A pochi giorni da Inter-Juventus l’arbitro ha commesso un orrore in campo europeo. Inter-news.it - Guida, disastro in Champions League prima di Inter-Juventus. L’errore! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Marcoè l’arbitro designato per la partita tradi domenica alle ore 18. Inha fatto unin Atletico Madrid-Lille: episodio decisivo. PARTITA – Aumenta la preoccupazione intorno alla partita tra. Storicamente è una gara piena di polemiche: dal rigore non dato a Ronaldo per il fallo di Iuliano fino alla mancata espulsione di Miralem Pjanic per il fallo su Rafinha nel 2018. Si è parlato tanto del derby d’Italia e soprattutto per questioni extra-campo, per lo più arbitrali. L’AIA ha scelto Marcoper dirigere la partita in programma domenica alle ore 18., erroraccio in Atletico Madrid-Lille ERRORE – Marcoha fatto unin Atletico Madrid-Lille, terza giornata di. A pochi giorni dal’arbitro ha commesso un orrore in campo europeo.

