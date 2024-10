Grande Fratello, la confessione di Lorenzo e la dichiarazione d'amore a Shaila Gatta (Di giovedì 24 ottobre 2024) Al Grande Fratello spagnolo, Lorenzo Spolverato, ha confessato ai coinquilini di aver passato una notte di passione con Shaila Gatta. Alla ballerina, il modello ha fatto poi una dichiarazione in ginocchio. Comingsoon.it - Grande Fratello, la confessione di Lorenzo e la dichiarazione d'amore a Shaila Gatta Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Alspagnolo,Spolverato, ha confessato ai coinquilini di aver passato una notte di passione con. Alla ballerina, il modello ha fatto poi unain ginocchio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maica Benedicto lascia il Grande Fratello per tornare in Spagna : le ipotesi dei gieffini - Per lei si riaprono le porte del reality spagnolo Fermento nella notte al Grande Fratello, dopo che Maica Benedicto ha lasciato la casa per tornare al Grande Fratello spagnolo. Mentre c’è chi pensa sia andata nel tugurio. I gieffini ignari hanno cominciato a fare delle ipotesi. Secondo me la chiamavano spesso in confessionale per tranquillizzarla dato che non parlava italiano, magari è voluta andarsene via perché qua non parlava con nessuno“, è stata l’ipotesi di Jessica, che ha poi aggiunto: “Forse è una grande star della Spagna ed è venuta qua a fare un’ospitata. (361magazine.com)

Grande Fratello - come reagirà Javier nel vedere la coppia Shaila-Lorenzo? Ce lo anticipa lui stesso (Video) - Javier, la cui delusione è ancora cocente, ha detto la sua senza mezzi termini. twitter. In particolare ci si chiede come stiano vivendo il “fuori” e se la coppia abbia iniziato a frequentarsi. Fra abbracci, carezze e palpatine h0t, i due sembrano non poter più fare meno di “viversi” forse inconsapevoli del caos che potrebbero generare non appena faranno rientro nella Casa in Italia. (Isaechia.it)

Maica Benedicto lascia di nascosto il Grande Fratello per tornare in Spagna : la reazione dei gieffini - Attualmente, nel reality spagnolo, sono presenti Shaila e Lorenzo, protagonisti di un sorprendente scambio tra i due reality. Il ritorno della modella spagnola nel suo paese, cosa è successo? Maica era entrata nella casa più spiata d'Italia lo scorso lunedì, 21 ottobre, e si era presentata ai concorrenti come una nuova coinquilina. (Movieplayer.it)